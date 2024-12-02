Подмосковных участников проекта «Активное долголетие» ждет новый зимний сезон

«В топе традиционно — каток, снегоходы, лыжи, но в этом сезоне мы постарались удивить — будет бенди и брумбол. Отмечу, что сегодня проект объединил порядка 380 тысяч пенсионеров», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что каждый год для участников проекта готовят новые сезонные развлечения. Так, например, этой зимой пенсионеры смогут заниматься скиджорингом — катанием на лыжах с собаками, а также снегоступингом — гулять в парке на снегоступах. Напомним, что участниками проекта могут могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Узнать другие подробности можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.