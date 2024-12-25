Подмосковный бизнес получил более 600 млн рублей в виде льготных займов с начала года

По итогам 11 месяцев 2024 года подмосковный фонд микрофинансирования выдал региональным предпринимателям более 600 млн рублей в виде льготных займов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«По итогам 11 месяцев этого года бизнес Подмосковья получил 345 льготных займов Московского областного фонда микрофинансирования. Получателями стали 325 предпринимателей», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, самой востребованной у представителей бизнеса стала программа «Социальный бизнес», в рамках нее было выдано 90 займов на общую сумму 129 млн рублей. Одним из получателей стало ООО «ДЕТСКИЙ ЦЕНТР „ПОД КРЫЛОМ“» из Химок. 2 млн полученных средств компания планирует направить на приобретение оборудования для реабилитации детей-инвалидов.

Узнать подробнее о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье можно на инвестиционном портале региона. Их предоставляют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.