Подмосковный девелопер робота Инду

Подмосковный девелопер промышленной недвижимости INDUSTRIAL CITY (ХСА) объявил о запуске фирменного маскота — робота Инду, призванного подчеркнуть курс отрасли на цифровизацию и роботизацию, а также отразить союз технологий, городов и людей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Разработка вдохновлена представлениями об искусственном интеллекте, робот будет принимать участие в спортивных, культурных и образовательных проектах. Так, например, Инду уже принял участие в Международных соревнованиях по карате-кекусинкай «Кубок наций» и стал талисманом мероприятия. С его участием также снят сериал, который можно увидеть по ссылке.

В ведомстве уточнили, что INDUSTRIAL CITY является девелопером недвижимости нового поколения в сегменте «Лайт индастриал» и предлагает готовые решения в формате производственно‑складских помещений. Найти площадку для реализации проекта можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.