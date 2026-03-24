Подмосковный дзюдоист одержал победу на международных соревнованиях
Фото: [Федерация дзюдо России]
Представитель Подмосковья Идар Бифов одержал победу на международных соревнованиях по дзюдо среди мужчин и женщин «Большой шлем», он выступил в весовой категории до 100 кг. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В финале он состязался с соотечественником Ниязом Билаловым.
«Я долго шел к этой победе и не собираюсь останавливаться. Финальная встреча с Ниязом была тяжелой и одновременно интересной. Он очень опытный соперник», — сказал после победы Бифов.
Соревнования прошли с 19 по 23 марта 2026 года в Тбилиси (Грузия).
