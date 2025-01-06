Подмосковный гастроэнтеролог рассказала, как провести праздники без проблем с пищеварением

Гастроэнтеролог МОЦОМД Татьяна Павлова рассказала, как провести зимние праздники, не испытывая проблем с пищеварением. Рекомендации врача приводит Министерство здравоохранения Московской области.

В первую очередь, посоветовала специалист, следует помнить об умеренности, чтобы не перегружать желудок. Во время застолья лучше есть больше овощей и зелени — это способствует пищеварению.

Также важно пить достаточно чистой воды и употреблять меньше алкоголя и газированных напитков, так как они могут усилить чувство тяжести в животе. Ограничить следует и сладости, отдавая предпочтение фруктам.

Если планируется долгое застолье, рекомендуется делать перерывы между приемами пищи, чтобы организм мог отдохнуть. После ужина лучше не ложиться сразу — прогулка или спокойная активность помогут организму быстрее переварить пищу.