Подмосковный колледж «Энергия» провел акцию по сбору гуманитарной помощи для участников СВО

Структурные подразделения подмосковного колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе приняли участие в акции по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Участниками стали преподаватели, студенты и их родители. Педагог-организатор балашихинского подразделения колледжа Эльнара Седрединова отметила, что коллективу удалось собрать медикаменты и другие необходимые вещи. Педагог-психолог реутовского подразделения колледжа Евгения Смирнова подчеркнула важность акции в преддверии Дня защитника Отечества. По ее словам, собранные посылки содержали не только продукты и медикаменты, но и письма с благодарностью и пожеланиями для участников СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.