Подмосковный КПО поделился опытом работы с Казахстаном

Подмосковный комплекс по переработке отходов в Коломне поделился опытом работы с Казахстаном. Предприятие посетила иностранная делегация, рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Гостям рассказали о работе комплекса и новейшей системе фильтрата, которая исключает попадание вредных веществ а атмосферу и почву. Также для делегации провели экскурсию и показали на примерах весь рабочий процесс от поступления отходов до результатов переработки.

В Подмосковье открыто одиннадцать КПО. Вся работа на них автоматизирована, используется самое современное оборудование. Сейчас отбирается более 40 компонентов вторсырья.