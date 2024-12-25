Подмосковный медколледж занял второе место на Всероссийском конкурсе

Московский областной медицинский колледж занял второе место на Всероссийском конкурсе «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории РФ». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В этом году на конкурс поступило более семи с половиной тысяч заявок со всей страны. Победителей объявили в рамках торжественной церемонии, которая прошла в Общественной палате России.

Советник директора по воспитанию подмосковного медколледжа, региональный координатор областного отделения движения «Волонтеры-медики» Наталья Костяева заняла второе место в номинации «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни среди некоммерческих организаций». На конкурс она представила проект «Добро начинается с нас».

Проект реализуется в Подмосковье с 2018 года. В его рамках студенты и волонтеры-медики занимаются просветительской работой по популяризации здорового образа жизни, а также проводят акции, посвященные профилактике различных заболеваний.