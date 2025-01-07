Подмосковный нарколог рассказал, как справиться с похмельем

Главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал, как справиться с похмельем, и назвал самые опасные способы его лечения.

По словам врача, если после употребления спиртного самочувствие оставляет желать лучшего, это говорит об алкогольном отравлении. Лучший способ помочь организму — выспаться, отдохнуть, пить больше воды или морса, прогуляться.

Ни в коем случае нельзя лечить похмелье употреблением дополнительной дозы спиртного: это даст только дополнительную нагрузку на организм. Также не рекомендуется пить энергетики и кофе.

Облегчить симптомы может помочь горячий суп, теплая густая каша, овощи и фрукты. Жареная, жирная и соленая пища дополнительно нагружает организм, и от нее лучше отказаться.

Помимо этого, при распитии спиртного и после этого не стоит париться в бане, так как это сильно нагружает сердце.