Подмосковный нарколог рассказал о вреде экзотических коктейлей

Заместитель главврача по диспансерно-поликлинической работе Московского областного клинического наркодиспансера Александр Сааков рассказал о вреде экзотических коктейлей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам врача, на экзотические коктейли, в состав которых входят необычные спиртные напитки, вроде чачи, соджу или кальвадоса, может возникнуть аллергическая реакция.

«Нужно понимать, что, пробуя традиционные для других стран, но экзотические для нас напитки, мы не знаем, какую реакцию вызовет тот или иной напиток», - сказал специалист.

Он также отметил, что некоторые из экзотических напитков — высокой крепости. Кроме того, важно помнить о традициях употребления такого спиртного.

«Например, кальвадос во Франции пьют совсем небольшими порциями. У нас же, к сожалению, культура потребления алкоголя все еще “хромает”, и таким экзотическим напитком легко “перебрать”», - пояснил врач.

Специалист подчеркнул, что безопасной дозы алкоголя не существует, и лучший способ позаботиться о здоровье — полностью исключить спиртное.