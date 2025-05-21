Подмосковный омбудсмен навестила бойцов СВО в военном клиническом госпитале
Ирина Фаевская провела встречу с участниками спецоперации
Фото: [Медиасток.рф]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела встречу с участниками спецоперации, которые находятся на лечении в пятом филиале ФГКУ 1586 Минобороны РФ.
Вместе с омбудсменом региона в мероприятии принял участие заместитель военного прокурора Солнечногорского гарнизона Сергей Жовнирук.
В ходе встречи военнослужащим рассказали о работе аппарата уполномоченного, доступных им мерах соцподдержки. Бойцы задали важные для них вопросы. Обращения, которые требуют детального рассмотрения, были приняты в письменной форме.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что для бойцов доступно около 30 мер соцподдержки.