Подмосковный омбудсмен рассказала о новой семейной выплате

С 2026 года в России ввели ежегодную семейную выплату, связанную с уплаченными налогами, на нее могут претендовать работающие граждане с двумя и более детьми (усыновители, опекуны, попечители). Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Одинцово.

Для этого жители должны быть гражданами Российской Федерации, постоянно проживать в стране и являться налоговыми резидентами. С их доходов от трудовой, предпринимательской и профессиональной деятельности должен быть уплачен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в году, предшествующем году обращения за назначением выплаты. Кроме того, размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения.

Выплата производится каждому из родителей детей в возрасте до 18 лет (до 23 лет в случае, если они проходят обучение по очной форме).

«Выплата назначается и производится территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Размер выплаты определяется как разница между суммой расчетного исчисленного НДФЛ с доходов заявителя, полученных в году, предшествующем году обращения за назначением выплаты, и суммой, исчисленной с того же дохода в размере 6%», – добавила Фаевская.

Заявление можно подать с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, за который исчислен НДФЛ, в электронном виде через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, лично в территориальный орган СФР.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.