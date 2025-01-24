Подмосковный педиатр: правильное питание и спорт снижают риск развития хронических заболеваний у детей

Педиатр МОЦОМД Елена Ряскова рассказала, как снизить риск хронических заболеваний у детей. По словам врача, большое значение имеет правильное питание. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Рекомендуется включать в рацион детей больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, ведь именно они обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами», - подчеркнула медик.

Также важна физическая активность: она способствует поддержанию нормального веса и улучшает общее самочувствие. Кроме того, необходимо соблюдать режим сна, так как недосып негативно сказывается на состоянии иммунной системы.

Следует помнить и о психологическом здоровье детей. Стресс и негативные эмоции могут стать причиной развития хронических заболеваний. В семье важно создать поддерживающую атмосферу, где ребенок будет чувствовать себя защищенным и сможет свободно говорить о своих переживаниях.

Помимо этого, нельзя забывать о важности гигиены: тщательно мыть руки, соблюдать личную гигиену и порядок в доме. Все это помогает предотвратить многие заболевания.