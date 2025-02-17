Подмосковный педиатр рассказала, как провести школьные каникулы с пользой для ребенка

Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, как организовать досуг ребенка в период школьных каникул, чтобы это время прошло с пользой. Советы специалиста приводит Министерство здравоохранения Московской области.

«Старайтесь не перегружать ребенка, чтобы он смог по-настоящему насладиться каникулами», - посоветовала Одинаева.

Она отметила важность режима: это поможет ребенку избежать проблем со сном и быстрее привыкнуть к школьному расписанию после каникул.

Одинаева рекомендовала ограничить время ребенка за компьютером, чтобы он больше двигался на свежем воздухе. Для прогулки важно подобрать подходящую одежду и обувь, чтобы ребенку было тепло и комфортно.

В рационе ребенка обязательно должны быть свежие овощи и фрукты, рыба, нежирное мясо. Сладкое, фастфуд и газированные напитки лучше свести к минимуму.