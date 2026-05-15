Подмосковный производитель детских и спортивных площадок получил две награды премии «Золотой медвежонок»

Компания из городского округа Мытищи, известная производством детских игровых и спортивных площадок, удостоилась двух наград национальной премии «Золотой медвежонок». Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сегодня продукция подмосковного производителя востребована не только в России, но и за рубежом. В текущем году компания успешно осуществила поставки детского игрового и спортивного оборудования в Бразилию, расширив свое присутствие на международном рынке. Еще одним значимым достижением стало открытие детских площадок производства на живописном пляже Катара.

Высокой оценки жюри удостоился генеральный директор «ЛеберГрупп» Артем Сорокин — он занял 1-е место в номинации «Руководитель года», что стало признанием его профессиональных заслуг и вклада в развитие компании и отрасли в целом. Одновременно сама компания «Лебер» вошла в число лучших брендов страны и заняла почетное 2-е место в номинации «Бренд года» по версии престижной премии.

