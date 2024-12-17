Подмосковный производитель пазлов расширил линейку продукции

Подмосковный производитель пазлов и развивающих игр для детей расширил производство. В запуск новой продукции компания инвестировала 40 миллионов рублей, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предприятие «Степ Пазл» расположено в Подольске и выпускает пазлы, настольные игры, научные наборы для опытов, наборы для фокусов, кубики, книжки-игрушки.

Ежегодно компания производит более миллиона игр и пазлов. При этом производственные мощности предприятия позволяют выпускать свыше семи миллионов единиц продукции в год.

Предприятие работает с 1994 года. Сначала компания занималась импортом зарубежных игр и пазлов, после чего решила заняться собственным производством. Продукция под собственной маркой выходит с 2000 года. Сейчас компания производит более 70% всех пазлов в России.