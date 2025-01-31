Подмосковный психиатр рассказала, как выявить у подростка зависимость
Врач МОЦОМД назвала признаки зависимости у подростков
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Психиатр МОЦОМД Кристина Шкуратова рассказала, по каким признакам можно понять, что у подростка зависимость. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
В первую очередь, о наличии зависимости может говорить изменение привычного поведения: избегание общения с друзьями и семьей. Также признаком является снижение интереса к занятиям и резкое ухудшение оценок.
Следует обратить внимание и на эмоциональное состояние ребенка. Признаки зависимости — нестабильное настроение, повышенная раздражительность утром и заторможенность вечером, высокий уровень тревожности или, наоборот, замкнутость.
«Задача родителей — открыто обсуждать возникшие проблемы, создавая доверительную атмосферу. Главным шагом на пути к помощи является понимание и поддержка со стороны семьи», - подчеркнула специалист.
Внимания требуют и физические симптомы: усталость, нарушение сна, изменения в аппетите.
Врач добавила, что изменения в поведении не всегда говорят о зависимости, поэтому не стоит делать резких шагов. Сначала следует понаблюдать за поведением ребенка.