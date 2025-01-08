Подмосковный психолог рассказала, как легко вернуться к работе после праздников

Медицинский психолог Коломенской больницы Нелли Ежова рассказала, как легко вернуться к работе после длинных выходных. Советы специалиста приводит Министерство здравоохранения Московской области.

«Первое, что стоит сделать, — поддержать себя. Для этого важно принять факт, что возвращение к работе может вызвать стресс. В этом случае нужно снизить внутреннее сопротивление», - рассказала Ежова.

По ее словам, помочь может техника внутреннего поддерживающего диалога «Я — высказывание». Используя фразы «Мне грустно оттого, что…», «Я сожалею о том, что…», можно определить конкретные моменты, которые расстраивают. После этого легче найти способы для их проработки.

Затем рекомендуется настроиться на более позитивное восприятие действительности с помощью фраз «Мне радостно от того, что…», «Как прекрасно, что…». Это поможет укрепить эмоциональный иммунитет.

Кроме того, полезны медитация, йога, дыхательные практики, творчество. Все это успокаивает и помогает настроиться на положительный лад. Очень эффективна практика благодарности, отметила психолог. В течение дня и вечером полезно отмечать приятные моменты, положительные эмоции, собственные достижения и благодарить за это.

Чтобы настроиться на позитивное будущее, рекомендуется обдумать свои мечты и планы на новый год. Техника «25 желаний» поможет упорядочить мысли и преобразовать мечты в реальные цели.

Наконец, очень важна физическая активность. К примеру, утром можно сделать зарядку и прогуляться. Помимо этого, следует помнить о сбалансированном питании с большим количеством овощей и фруктов, сыра и орехов, морепродуктов.