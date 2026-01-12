Подмосковный робот Светлана предложила продлить электронный рецепт на льготное лекарство почти 300 тыс. раз

«Робот Светлана помогает пациентам Московской области получить различные медицинские услуги. В том числе, она напоминает пациентам, которые принимают льготные лекарства, о том, что рецепт на них заканчивается», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.