Подмосковный робот Светлана предложила продлить электронный рецепт на льготное лекарство почти 300 тыс. раз
Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепт на лекарство 300 тыс. раз
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
По итогам 2025 года помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана совершила почти 300 тыс. звонков пациентам Подмосковья с предложением продлить рецепт на льготный препарат. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Робот Светлана помогает пациентам Московской области получить различные медицинские услуги. В том числе, она напоминает пациентам, которые принимают льготные лекарства, о том, что рецепт на них заканчивается», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Помимо этого, цифровой помощник позволяет жителям региона вызвать врача на дом, записаться на прием, а также отменить или перенести запись. Робот осуществляет звонки с номера +7 (498) 602-31-35.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.