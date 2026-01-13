Подмосковный робот Женя принял почти 10 тыс. звонков с начала года

С начала 2026 года подмосковный голосовой помощник Женя, консультирующий жителей региона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), принял более 9 тыс. звонков. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чаще всего жители обращались к роботу по вопросам уборки снега, а также проблемам с отоплением и электричеством. В ведомстве уточнили, что в 2025 году он обработал более 206 тыс. звонков, помог создать свыше 85 тыс. заявок в ЕДС и сделал более 143 тыс. обзвонов.

Напомним, что помощник отвечает в круглосуточном режиме по номеру 122 доб. 4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.