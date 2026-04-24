В Орехово‑Зуевском музее открыт уникальный зал «Предприятия: история и современность»

В Орехово-Зуевском историко‐краеведческом музее состоялось открытие зала «Предприятия: история и современность». Проект реализован благодаря тесному сотрудничеству музея с руководителями ведущих предприятий округа: их активная поддержка позволила создать настоящую летопись индустриального развития края. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новая экспозиция предлагает посетителям захватывающее путешествие сквозь время: от истоков местной промышленности до современных достижений. Гости могут увидеть, какие предприятия сегодня формируют экономическую мощь округа, и понять их вклад в развитие региона.

Экспозиция структурирована по отраслевым разделам, каждый из которых раскрывает специфику и успехи местной промышленности:

Машиностроение . Здесь представлены достижения легендарных предприятий: «ДМЗ», «ЛиАЗ», «Стекломаш», «Тонар» и «Ирбиз Моторз». Посетители узнают об их роли в развитии отрасли и увидят образцы выпускаемой техники.

«Технологии дыхания» . Раздел знакомит с продукцией компаний «Кампо» и «Респиратор» — производителей высокотехнологичного дыхательного оборудования, востребованного в медицине и промышленности.

«Химия и покрытия» . В этом блоке демонстрируются успехи предприятий «Метадинеа» и «Акзо Нобель Лакокраска». Гости увидят образцы инновационных покрытий и химических решений, применяемых в разных сферах.

«Искусство стекла и фарфора». Раздел представляет работы ГК «Гласс Декор» (КСП) и ДФЗ — мастеров, сохраняющих традиции и внедряющих новые технологии в производстве изысканных изделий.

Главная особенность зала — его интерактивность. Экспозиция не только показывает, но и вовлекает посетителей в индустриальную атмосферу: можно посидеть за рулем настоящего автобуса, ощутив себя водителем, примерить экипировку сварщика и представить себя в роли специалиста на производстве, детально рассмотреть уникальные образцы техники и продукции, созданной на местных предприятиях.

