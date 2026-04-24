Жителей Звездного городка пригласили к участию в онлайн-голосовании по выбору территории для благоустройства

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» запущено онлайн‐голосование, которое дает жителям Звездного городка уникальную возможность напрямую повлиять на развитие своего округа. Каждый голос поможет определить, какая территория будет обновлена в первую очередь — таким образом граждане становятся полноправными участниками процесса благоустройства.

Как сообщили в Министерстве благоустройства Московской области, принять участие в голосовании может любой житель старше 14 лет. Процедура максимально проста: достаточно зайти на специальный портал, выбрать регион и отдать свой голос за место, которое нуждается в обновлении. Кампания продлится до 12 июня — у жителей еще достаточно времени, чтобы ознакомиться с вариантами и сделать выбор.

На голосование вынесены две территории, особенно значимые для местных жителей. Первый вариант — Малая общественная территория в поселке Звездный городок. После благоустройства она станет более удобной и функциональной: здесь появятся новые зоны для отдыха и общения, что сделает пространство привлекательным для встреч и досуга разных возрастных групп.

Второй вариант охватывает сразу две локации: прогулочную зону между домом 49 и Первым озером, а также зону барбекю возле того же водоема. Реализация этого проекта позволит превратить участки в современные пространства для активного и семейного отдыха на природе. Здесь можно будет проводить время с близкими, устраивать пикники и наслаждаться живописными видами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил старт всероссийскому голосованию по выбору территорий для благоустройства.