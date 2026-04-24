Кот с трудовой книжкой и стажировкой: пушистый сотрудник завода в Москве заманивает прохожих в магазин

Вы идете по центру Москвы, смотрите на витрину с дорогим фарфором и вдруг замечаете, что одна из «фигурок» моргает. Знакомьтесь, Масик — первый в России официальный кот-сотрудник с полноценной трудовой книжкой. Об этом сообщает REGIONS .

Кот прошел строгую стажировку и теперь работает в флагманском бутике Гжельского фарфорового завода. График у Масика не детский: каждое утро он приходит к открытию, а уходит только вечером. Вместо зарплаты — лакомства, игрушки и любовь хозяев. Но главная его задача — не есть и спать, а создавать уют. И тут кроется хитрый маркетинговый ход.

По словам креативного директора Анастасии Праведновой, посетители часто принимают кота за часть экспозиции — еще одну искусную статуэтку. Но когда пушистый «экспонат» вдруг шевелится, люди от неожиданности начинают разглядывать витрину с удвоенным интересом. А потом заходят внутрь, чтобы сфотографироваться с Масиком. И, конечно, что-то покупают.

Эффект превзошел ожидания. Кот незаметно превращает случайных прохожих в постоянных клиентов. Сотрудники магазина шутят: Масик — лучший продажник, который ничего не продает, а просто лежит на виду. Его популярность в соцсетях уже привлекла к заводу новую аудиторию, которая раньше не интересовалась фарфором.

