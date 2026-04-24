По следам пророка Моисея: в Египте нашли статую фараона, связанную с библейским сюжетом

В Египте археологи нашли фрагмент древней статуи, который может быть связан с библейской историей Моисея, пишет Daily Mail со ссылкой на раскопки группы ученых при Верховном совете древностей Египта. Речь идет о части монумента, предположительно изображающего Рамсеса II — правителя, которого многие исследователи связывают с фараоном из книги Исход.

Находку сделали в районе Телль-Фараун в восточной части дельты Нила, недалеко от Красного моря. Как отмечают археологи, сохранившиеся элементы — ноги и основание статуи высотой около двух метров — позволяют отнести ее к эпохе Нового царства (примерно 1550–1070 годы до н.э.).

Ученые предполагают, что изначально статуя могла находиться в городе Пи-Рамсес, столице Рамсеса II, а затем была перемещена и повторно использована в храмовом комплексе.

Связь с библейским сюжетом строится в основном на географии: в книге Исход упоминается город «Раамсес» (ныне — Кантир), который традиционно отождествляют с Пи-Рамсесом. Это, наряду с длительным правлением фараона (1279–1213 гг. до н.э.), делает его одной из ключевых фигур в подобных теориях.

Однако прямых доказательств того, что именно он фигурирует в библейском повествовании, нет. «Библия не называет конкретного правителя, поэтому любые такие сопоставления остаются интерпретацией», — подчеркивают исследователи.