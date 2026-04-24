В Пушкино сотрудники фабрики поговорили с главой округа без отрыва от производства

В Городском округе Пушкинский организовали встречу с коллективом ООО «Альмида» в формате «выездной администрации». Мероприятие провели заместители главы округа совместно с председателем окружного Совета депутатов Артемом Садулой и депутатом Мособлдумы Михаилом Жданом.

Такие встречи на предприятиях округа уже стали традицией. На этот раз выбор пал на обувную фабрику «Альмида» не случайно. Предприятие существует более 15 лет, ежегодно выпуская обувь и снабжая продукцией более 1000 торговых площадок. На фабрике трудятся более 150 человек, и все они — жители Городского округа Пушкинский.

Формат «выездной администрации» позволяет не отрывать людей от работы. Никому из сотрудников не пришлось специально куда-то ехать, чтобы быть услышанным. Диалог получился живым, а вопросы — конкретными. Сотрудники обувной компании обратили внимание на три ключевые темы: экологию, земельно-имущественные отношения и социальную сферу. В частности, прозвучали вопросы по работе культурно-досуговых учреждений.

«Такие встречи на рабочем месте очень удобны — жителям не нужно никуда ехать, чтобы быть услышанными. Кроме того, живой диалог позволяет нам лучше понять, какие задачи действительно важны для людей. Благодарю участников встречи за продуктивный диалог и уделенное время», — прокомментировал депутат Мособлдумы.

Организаторы отметили, что все поступившие вопросы взяты в проработку. Практику «выездной администрации» на предприятиях округа планируют продолжать.