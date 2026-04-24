Делегация из Белоруссии посетила предприятие «Метровагонмаш» в Мытищах

Делегация из Белоруссии посетила подмосковное предприятие «Метровагонмаш» в Мытищах. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках визита гостям представили работу производственных цехов. Они смогли увидеть полный цикл создания поездов для минского метро. Также они ознакомились с новейшими разработками, в том числе с поездом «Москва‑2026».

«Визит подчеркнул прочность партнерских связей между российскими и белорусскими предприятиями и подтвердил готовность к дальнейшему развитию кооперации», — отметила зампред подмосковного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Завод является одним из ведущих в стране предприятий в области транспортного машиностроения. В течение последних лет он поставил в Белоруссию 48 вагонов «Минск-2024». В 2026 году планируется поставить еще 15 таких вагонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой администрации президента Белоруссии Дмитрием Крутым.