Европа раскупает машины: мартовские продажи взлетели на 11%

Европейцы оттаяли вместе с весной. После февраля, когда продажи машин показывали скромную динамику, март ударил по кошелькам покупателей. Об этом сообщает «Автостат».

По данным Ассоциации европейских автопроизводителей (АСЕА), за первый весенний месяц в странах ЕС реализовано 1,58 млн легковушек. Это на 11,1 процента больше, чем год назад. Рост фиксируется второй месяц подряд.

Кто же сорвал куш? Первое место у Volkswagen — 146,9 тыс. машин. Но тут интересный нюанс: у «народного» бренда продажи упали на 1 процент по сравнению с мартом прошлого года. То есть лидирует он скорее по инерции. А вот Skoda подскочила сразу на 18,3 процента, заняв вторую строчку (92,1 тыс.). За ней плетётся BMW с 91,3 тыс. авто и плюсом 13,1 процента. Четвертую позицию отвоевала Toyota (90,8 тыс., +4,7%), пятую — Renault (84,6 тыс., +3,4%).

Парадокс: немецкие гиганты буксуют, а чешская Skoda (которая тоже часть концерна Volkswagen) и баварский BMW наращивают обороты. Европейцы, видимо, решили, что экономить на качестве не намерены, но и переплачивать за брэнд без особых изменений тоже не хотят.

За три месяца 2026 года европейцы купили 3,52 млн автомобилей — на 4,1 процента больше, чем в первом квартале прошлого года. Рынок оживает после прошлогодней стагнации, и, судя по мартовскому рывку, лето обещает быть жарким для автодилеров. Вопрос лишь в том, хватит ли у китайских конкурентов сил перебить аппетит к европейской классике.

Ранее cтраховщики раскрыли риски при покупке китайских автомобилей.