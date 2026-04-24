В Подмосковье в рамках электронного документооборота в Росреестр подали более 57 тыс. заявлений

Московская область делает уверенные шаги в сфере цифровой трансформации: в регионе успешно реализуется масштабная программа по переводу взаимодействия с органами власти в электронный формат. Ключевым достижением на этом пути стал полный переход на электронный документооборот при работе с Росреестром. Инициатива осуществляется при активном сотрудничестве Министерства имущественных отношений Московской области, Управления Росреестра по Московской области и Министерства государственного управления Московской области.

Теперь все процедуры, связанные с недвижимостью, можно выполнить онлайн. В электронном виде направляются заявления на постановку и снятие объектов с государственного кадастрового учета, регистрацию, переход и прекращение права собственности, исправление технических ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и другие операции. Это касается как двусторонних сделок с участием физических и юридических лиц, так и обращений за муниципальными услугами в земельно‐имущественной сфере.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил существенный прогресс в этой области: с начала 2026 года в Росреестр Подмосковья поступило свыше 57 тыс. электронных заявлений от органов местного самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия. Переход на электронный документооборот позволил значительно ускорить обработку запросов — и это лишь одно из многих преимуществ новой системы.

Ключевой фактор ускорения процессов — возможность отправлять документы буквально «в один клик» и заверять их электронной подписью органов местного самоуправления. Благодаря этому сроки регистрации прав сократились до 1–2 рабочих дней. Процесс стал максимально прозрачным, быстрым и удобным.

