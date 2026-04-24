В Наро-Фоминском округе запустят «Производственно-логистический комплекс «Содружество» (БЦК), проект реализуется инвестором из Белоруссии в него вложат порядка 2 млрд рублей. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева по итогам визита белорусской делегации в область по случаю заседания межпарламентской комиссии Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Совета Республики Национального собрания Белоруссии.

«На новом предприятии, где создадут порядка 100 новых рабочих мест, будет организовано производство товарного бетона, железобетонных изделий, сухих строительных смесей, а также оборудована перевалочная база и складские помещения. Проект разбит на три очереди» – рассказала зампред.

По ее словам, реализовать проект планируют к 2030 году. В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что Белоруссия входит в число важнейших инвестпартнеров региона. Среди реализованных проектов - завод по производству волоконно-оптического кабеля ООО «Белтелекабель», который запустили в Воскресенске в 2024 году с инвестициями в 1 млрд рублей. Для этой цели инвестору был предоставлен льготный заем по линии ФРП в сумме 150 млн руб., выделен участок без торгов площадью 6,5 га и была предоставлена промипотека на 399 млн руб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.