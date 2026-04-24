В Подмосковье в акции «Диктант Победы» приняли участие более 70 тыс. человек

Партия «Единая Россия» в восьмой раз провела международную патриотическую акцию «Диктант Победы». В Подмосковье в ней приняли участие более 70 тыс. жителей.

«Во многих семьях есть свои герои-фронтовики. И их биографии, их подвиги — это наше общее прошлое и духовная опора», — отметил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

В Подмосковье акция проходила на 1,4 тыс. площадок. Главной площадкой стал мемориальный комплекс «Героям-панфиловцам» в Волоколамске. Там вместе с жителями диктант написал секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

«Впервые „Диктант Победы“ проходит в очень знаковом месте — на Волоколамской земле у мемориала героям-панфиловцам. Здесь все пропитано кровью людей, вставших на защиту Москвы. В ноябре 41-го это было не просто поле боя. Здесь, можно сказать, началась Победа Красной Армии и всего советского народа над фашизмом», — подчеркнул Брынцалов.

Там же написал диктант Герой России, ветеран СВО и депутат Совета округа Балашиха Иван Клещерев. Он рассказал, что в годы Великой Отечественной войны его дед воевал на 1-м Украинском фронте и был артиллеристом.

«И сегодня я пишу „Диктант Победы“ в память о нем, и о миллионах советских людей, кто приблизил нашу Победу. Участие в акции „Диктант Победы“ — это борьба за сохранение правды о подвиге советского народа», — сказал он.

Герой России, военный фельдшер из Ступино, кандидат предварительного голосования «Единой России» Людмила Болилая отметила важность сохранения памяти о подвигах предков.

«Это хорошая возможность сказать спасибо нашим дорогим ветеранам. Мы должны не только знать, но и помнить об их героических подвигах и поступках во имя будущего», — заявила она.

На площадках диктанта также проходила акция «Письмо герою». Все написанные в ее рамках письма доставят на фронт. Кроме того, в некоторых городах Подмосковья работали тематические выставки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в совещании по организации помощи участникам СВО.