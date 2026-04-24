Горные машины, которые будут производить в Солнечногорске, показали на международной выставке World Mining 2026

На престижной международной выставке World Mining 2026 подмосковная компания продемонстрировала линейку машин и оборудования для работы в горных шахтах и разрезах. Презентация стала важным шагом в реализации масштабного инвестпроекта: производство будет развернуто в городском округе Солнечногорск Московской области, где сейчас идет строительство нового промышленного кластера.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подчеркнула значимость проекта для региона. По ее словам, объем заявленных инвестиций в создание промышленного кластера достигнет 20 млрд руб. В настоящее время проект находится на активной стадии строительства, а его запуск запланирован на 2028 год — именно тогда на рынок поступит первая продукция предприятия.

Для успешной реализации проекта инвестору предоставили особые условия: два земельных участка выделены на льготной основе со ставкой всего 1 рубль в год. Такая поддержка со стороны региона призвана стимулировать развитие высокотехнологичного производства и создать благоприятные условия для долгосрочных инвестиций.

Проект предусматривает создание производственного комплекса полного цикла. На площадке в Солнечногорске планируется наладить выпуск погрузо‐доставочных машин грузоподъемностью до 14 тонн, шахтных самосвалов — до 45 тонн, современных буровых установок, разнообразной вспомогательной техники для горнодобывающей отрасли.

После выхода на проектную мощность предприятие сможет производить до 300 единиц техники ежегодно. Это не только обеспечит отечественную горнодобывающую отрасль современным оборудованием, но и снизит зависимость от импортных поставок.

