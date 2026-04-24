Бессонница из-за варикоза? Неожиданная причина плохого сна ставит в тупик

Бессонница может быть связана не только со стрессом или кофеином, но и с нарушением кровообращения в ногах, пишет Daily Mail со ссылкой на клинические исследования медцентра Center for Vein Restoration и публикации в профильных журналах. Речь идет о хронической венозной недостаточности — состоянии, при котором кровь застаивается в нижних конечностях и мешает организму расслабиться перед сном.

По данным специалистов, такие симптомы, как тяжесть, ноющая боль, судороги и зуд в ногах, часто усиливаются именно вечером. Это может нарушать сон или вызывать состояние, похожее на синдром беспокойных ног. Оценки показывают, что от этого синдрома страдают до 7–10% взрослых, но в ряде случаев его причиной могут быть именно проблемы с венами.

Исследование 2025 года показало, что около 60% пациентов с хронической венозной недостаточностью жалуются на плохое качество сна. А работа 2023 года в Journal of Vascular and Interventional Radiology выявила, что лечение венозного рефлюкса у части пациентов значительно снижает ночные симптомы.

Врачи советуют обратить внимание на косвенные признаки: отеки к вечеру, чувство усталости в ногах, ночные подергивания. Простые меры — прогулка перед сном, легкая растяжка и поднятие ног — могут облегчить состояние. Однако при стойких симптомах необходима диагностика, включая УЗИ сосудов.