Кракен — не миф? Как доисторические гигантские осьминоги охотились на морских хищников

В древних океанах могли обитать гигантские осьминоги, сопоставимые по размерам с китами, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science. Ученые предполагают, что эти существа достигали до 19 метров в длину и были активными хищниками.

Исследователи из Хоккайдского университета пересмотрели 15 окаменелых челюстей древних головоногих и выделили два новых вида, включая Nanaimoteuthis haggarti. По следам износа на челюстях ученые пришли к выводу, что животные дробили твердые панцири и кости добычи.

Особенность этих осьминогов — мягкое тело без защитной раковины, что, вероятно, давало им высокую подвижность и развитые когнитивные способности. Это позволило им конкурировать с крупнейшими морскими хищниками того времени, включая мозазавров.

«Такие размеры делают их крупнейшими беспозвоночными, сопоставимыми с древними мезозойскими морскими рептилиями», — отмечают авторы работы.

Ученые также обнаружили признаки «предпочтительной стороны» при жевании, что может указывать на развитый мозг. По их мнению, эти существа играли гораздо более активную роль в экосистемах, чем считалось ранее, занимая нишу, обычно связанную с позвоночными хищниками.