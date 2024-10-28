Подмосковный строитель проходит военную службу по контракту в зоне СВО

Житель Долгопрудного Николай Ф., который проработал в сфере строительства более 15 лет, проходит военную службу по контракту в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает администрация округа.

«Когда началась спецоперация, у меня дочь родила внучку, стал я молодым дедом в 40 лет. И так мне тревожно стало и за нашу кроху, и за всех детей! В общем, на семейном совете поддержали мое решение пойти на СВО», — сказал он.

Военный подписал контракт с Минобороны России год назад, он уже получил боевую награду.

Напомним, что в Подмосковье работает уникальный центр отбора на военную службу по контракту, он расположен в Балашихе. В нем жители любого региона могут оформить все необходимые документы, пройти медкомиссию, получить экипировку и консультации специалистов.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии 8-495-990-77-77, на сайте. Адрес регионального пункта отбора и подготовки добровольцев: г. о. Балашиха, Восточное шоссе, владение 2.