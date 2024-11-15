Подмосковный сыр получил золотую медаль на конкурсе «Наша Марка»

Сыр от предприятия из Подмосковья был признан победителем на дегустационном конкурсе «Наша Марка», передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Конкурс проходил в Санкт-Петербурге в рамках выставки «Петерфуд». По его итогам, «Камамбер» от «Рота-Агро» стал обладателем золотой медали. Это говорит о том, что продукция полностью соответствует российским и мировым стандартам.

Сыр-победитель произвели из молока с собственных ферм предприятия. Ранее он уже занимал призовые места на самых разных конкурсах, в том числе международных.