Подмосковный теннисист Дерепаско стал победителем на турнире М15 в Габороне

Подмосковный спортсмен Тимофей Дерепаско (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) одержал победу на международном турнире по теннису категории М15 в парном разряде. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он выступил в дуэте с Эдиссоном Амбарцумяном из Германии. Спортсменам удалось обыграть пару австралийца Захарие-Зака Талика и южноафриканца Итана Тербланша. На третьем месте оказались французско-латвийская и американская пары.

Состязания стали стартовой ступенью для перехода спортсменов на более высокий уровень, их провели с 18 по 24 мая 2026 года в Габороне (Ботсвана).

