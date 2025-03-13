Подмосковный центр крови с начала года провел около 60 выездных акций

«Для удобства доноров, которые не могут посетить учреждения службы крови, регулярно проводятся выездные акции. <...> Всего в ходе акций в этом году было собрано более 1,5 тонны донорской крови», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.