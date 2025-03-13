Подмосковный центр крови с начала года провел около 60 выездных акций
Минздрав: подмосковный центр крови провел почти 60 выездных акций
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года Московский областной центр крови провел 58 выездных акций, в ходе которых жители могли сдать кровь и ее компоненты. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Для удобства доноров, которые не могут посетить учреждения службы крови, регулярно проводятся выездные акции. <...> Всего в ходе акций в этом году было собрано более 1,5 тонны донорской крови», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, в 2024 году учреждение провело 319 таких мероприятий. Собранная кровь позволяет оказать помощь пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями и не только. Ознакомиться со списком учреждений Службы крови региона можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.