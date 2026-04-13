Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» стал серебряным призером чемпионата России
Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» стал призером чемпионата России
Фото: [ВК "Заречье-Одинцово"]
Подмосковный женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» стал серебряным призером на чемпионате России по волейболу. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Важное достижение для подмосковной команды — за последние три сезона „Заречье-Одинцово“ не только вернулись в призовую тройку, но уже сделали серьезную заявку на победу в чемпионате. И что особенно важно — смогли сплотить болельщиков, сегодняшний матч собрал в Одинцово полные трибуны», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
В сообщении подчеркнули, что региональная команда впервые за 16 лет вышла в финал турнира и боролась за золотые медали. Председатель наблюдательного совета ВК «Заречье-Одинцово», депутат Госдумы Сергей Колунов подчеркнул, что новый сезон стал непростым, однако, решающий матч завершился со счетом 3:0 в пользу команды «Динамо-Ак Барс». Обладателями серебряных медалей стали подмосковные спортсменки Ольга Бирюкова, Елена Гатина, Виктория Буркова, Надежда Столяр, Ульяна Ермолаева, Богумила Бярда, Елена Младенова, Светлана Масалева, Ева Павлович Мори, Анна Хабибрахманова, Ангелина Сперскайте, Ирина Соболева, Юлия Максимова и Юлия Бровкина.
Отметим, что состязания прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».
