Подмосковный врач предупредил об опасности алкоголя для людей с аллергией

Людям с аллергией следует быть осторожными с алкоголем, потому что он может вызвать нежелательные реакции, в том числе приступ астмы. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

Он отметил, что в вине и пиве содержатся сульфиты и гистамины, которые и могут спровоцировать аллергические реакции.

«Поэтому, если вы заметили симптомы аллергии после выпитого алкоголя, это повод обратиться к врачу. Насторожить должно покраснение кожных покровов, чихание, зуд, першение в горле, затрудненное дыхание», — добавил врач.

По его словам, риски увеличиваются, если пациенты примут антигистаминные препараты с алкоголем, потому что это усилит воздействие на нервную систему. В этом случае человек может столкнуться с затрудненным дыханием и нарушением ритма сердца.

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