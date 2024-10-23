Подмосковный врач призвала не верить мифам о курении

По ее словам, производители вейпов делают упор на молодежную аудиторию, и молодые люди считают, что электронные устройства безобидны. Однако следует помнить, что яркая упаковка и модные слоганы, используемые при рекламе вейпов, — это просто маркетинг.

Ароматизаторы в составе таких устройств — это химические вещества. Кроме того, вейпы не помогают бросить курить обычные сигареты. Чаще происходит обратное — человек курит и электронные, и обычные.