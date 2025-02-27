Подмосковный врач призвала отказаться от вредных привычек для укрепления иммунитета

Отказ от вредных привычек, включая курение и употребление алкоголя, поможет укрепить иммунитет. Об этом рассказала врач по медицинской профилактике Дзержинской больницы Валерия Пехотная, передает Министерство здравоохранения Московской области.

По ее словам, важно также наладить питание. В частности, есть больше овощей, фруктов, квашеную капусту, яйца, рыбу, молочные продукты.

«Много двигайтесь и гуляйте при солнечном свете. Умеренное закаливание стимулирует иммунную систему (например, контрастный душ). А регулярное мытье рук и соблюдение правил гигиены помогают предотвратить попадание инфекций в организм», — добавила врач.

Она также призвала стараться избегать стрессов и наладить сон.

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