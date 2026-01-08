Подмосковный врач раскрыл последствия употребления алкоголя неделю подряд

Ежедневное употребление алкоголя в период новогодних праздников может серьезно навредить здоровью. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

«Употребление спиртных напитков в течение нескольких дней или недели «бьет» по всем органам и системам человека. Алкоголь провоцирует обезвоживание организма, раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта», – подчеркнул врач.

По его словам, это также создаст дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, поджелудочную железу и печень, ослабит защитные силы организма, нарушит качество сна. Среди других последствий – усиление чувства тревоги и агрессии, снижение когнитивных способностей и появление эмоциональной нестабильности. Холдин уточнил, что такие эксперименты опасны для всех возрастов.

