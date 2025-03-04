Подмосковный врач рассказал, как уберечь детей от травм во время весенних прогулок

«Выбирайте безопасные места для прогулок. Постарайтесь избегать прогулок вдоль рек и озер, где лед уже начал таять и может быть небезопасным. Следите за тем, чтобы игровые зоны были очищены от мусора, битого стекла и других опасных объектов. Перед использованием качелей, каруселей и горок убедитесь, что они исправны и закреплены надежно», — добавил Григорьев.