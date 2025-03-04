Подмосковный врач рассказал, как уберечь детей от травм во время весенних прогулок

Жителям Подмосковья рассказали, как уберечь детей от травм весной

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Фото: [unsplash.com]

С приходом весны количество травм среди детей и подростков увеличивается на фоне возобновления физической активности и погодных условий — таяния снега и льда, поэтому им важно играть и передвигаться с осторожностью. Об этом рассказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

По его словам, вскоре на улицы вернутся велосипеды, самокаты и ролики, что тоже повышает риск получения травм. В связи с этим он порекомендовал родителям объяснять детям правила дорожного движения.

«Выбирайте безопасные места для прогулок. Постарайтесь избегать прогулок вдоль рек и озер, где лед уже начал таять и может быть небезопасным. Следите за тем, чтобы игровые зоны были очищены от мусора, битого стекла и других опасных объектов. Перед использованием качелей, каруселей и горок убедитесь, что они исправны и закреплены надежно», — добавил Григорьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.

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