Подмосковный врач рассказал, как уберечь детей от травм во время весенних прогулок
Жителям Подмосковья рассказали, как уберечь детей от травм весной
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С приходом весны количество травм среди детей и подростков увеличивается на фоне возобновления физической активности и погодных условий — таяния снега и льда, поэтому им важно играть и передвигаться с осторожностью. Об этом рассказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
По его словам, вскоре на улицы вернутся велосипеды, самокаты и ролики, что тоже повышает риск получения травм. В связи с этим он порекомендовал родителям объяснять детям правила дорожного движения.
«Выбирайте безопасные места для прогулок. Постарайтесь избегать прогулок вдоль рек и озер, где лед уже начал таять и может быть небезопасным. Следите за тем, чтобы игровые зоны были очищены от мусора, битого стекла и других опасных объектов. Перед использованием качелей, каруселей и горок убедитесь, что они исправны и закреплены надежно», — добавил Григорьев.
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