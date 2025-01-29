Подмосковный врач рассказал о методах лечения мигрени

Невролог МОНИКИ рассказал, почему возникает мигрень и как справиться с этим заболеванием. Рекомендации врача привели в Министерстве здравоохранения Московской области.

Мигренью называют первичную эпизодическую форму головной боли, которая проявляется интенсивными, приступообразными болями, а также неврологическими симптомами.

Приступ мигрени может длиться от четырех часов до трех суток. Часто помимо головной боли пациент испытывает тошноту и светобоязнь, остро реагирует на громкие звуки. Боль может усиливаться при физической и интеллектуальной нагрузках.

Причины возникновения мигрени до конца не изучены. Факторов, способствующих ее возникновению, много: генетическая предрасположенность, нестабильный уровень артериального давления, нарушение кровоснабжения мозга, стресс, менструация, голод, недосып, употребление определенных продуктов. Чтобы выявить триггеры, пациентам рекомендуется вести дневник головной боли.

Современное лечение мигрени включает прием анальгетиков и триптанов, правильное питание, качественный отдых, занятия спортом, отказ от курения и алкоголя. Кроме того, в качестве профилактики могут помочь психотерапия и мышечная релаксация.