Подмосковный врач рассказал об опасности эндометриоза

Руководитель отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ и Московского областного центра эндометриоза, профессор Александр Попов в преддверии Всемирного дня осведомленности об эндометриозе рассказал об опасностях этого заболевания. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, эта патология выявляется примерно у каждой десятой женщины.

По словам Попова, эндометриоз опасен тем, что является причиной болевого синдрома и нарушения функций других органов, в том числе кишечника и мочевого пузыря.

Помимо этого, эндометриоз может негативно сказываться на репродуктивной функции женщины. До 50% женщин с этим заболеванием сталкиваются с бесплодием.

При постановке диагноза эндометриоз женщине рекомендуется регулярно проходить обследования у специалистов. Тактика в отношении каждой пациентки с таким заболеванием индивидуальна: кому-то назначают медикаментозную терапию, кому-то может потребоваться операция.

Ранее сообщалось, что в Электростали врачи удалили пациентке миому матки, вес которой составлял 6 кг.