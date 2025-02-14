Врачи в Электростали удалили пациентке миому матки весом 6 кг

Специалисты перинатального центра, работающего на базе Электростальской больницы, удалили пациентке миому матки весом 6 кг. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница в возрасте 34 лет с крупной миомой матки и кистой яичника. Женщина не была на приеме у гинеколога около пяти лет и считала, что ее живот увеличился в размерах из-за лишнего веса.

Пациентку направили на операцию. Через открытый разрез врачи удалили миому диаметром 30 см и кисту размером 10 см. Гистологическое исследование показало, что оба образования доброкачественные.

Операция длилась около часа и прошла успешно. Женщину уже выписали домой на амбулаторное лечение.

Ранее в министерстве сообщили, что врачи в Домодедово удалили пациентке миому матки, вес которой составил около 7 кг.