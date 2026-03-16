Подмосковный врач рассказала, как облегчить проявление аллергии весной

В числе самых частых проявлений поллиноза — отек век, насморк, кожный зуд и слезотечение.

Врач порекомендовала сразу обратиться за помощью специалиста, так как только медик сможет точно определить причину аллергии и назначить правильное лечение.

До приема врача следует ограничить пребывание на улице в сухую и ветреную погоду — в особенности до обеда, так как утром и днем концентрация пыльцы особенно высока. Если это невозможно, нужно надевать очки и маску. После прихода с улицы необходимо промыть нос солевым раствором, принять душ и сменить одежду.

«Полезно проветривать помещение, однако только в вечерние часы. В дополнение установите на окна специальные сетки и часто смачивайте их водой — она будет снижать концентрацию пыльцы», — посоветовала Пятикова.

Помимо этого, в период обострения лучше исключить из рациона продукты-аллергены: они могут усилить реакцию. В их числе мед, фрукты, ягоды, орехи и все препараты растительного происхождения. Также можно ограничить контакт с другими аллергенами — к примеру, с животными.

