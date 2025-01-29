Подмосковный врач рассказала, как ухаживать за кожей ребенка зимой

Дерматовенеролог Домодедовского филиала МОККВД Елизавета Фомина рассказала, как ухаживать за кожей ребенка в зимнее время. Рекомендации специалиста привели в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам врача, в первую очередь, важно помнить об увлажнении кожи. Для этого можно использовать кремы и лосьоны, содержащие липиды. Они создают на коже защитный барьер и помогают удерживать влагу.

Также следует правильно очищать кожу — мягкими гелями без сульфатов. Не рекомендуется использовать мочалки и мыться в слишком горячей воде.

При выборе одежды для ребенка лучше отдать предпочтение многослойности. Это позволит лучше регулировать температуру тела. Кроме того, лучше выбирать одежду из натуральных тканей.

Перед выходом на улицу следует нанести защитный крем с барьерными компонентами. Это поможет избежать обморожения. Наносить крем нужно за полчаса до выхода.

Помимо этого, рекомендуется использовать дома увлажнитель воздуха, включать в рацион продукты с витаминами A, C, E и Омега-3.