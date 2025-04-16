Подмосковный врач рассказала, кому стоит ограничить потребление шапочек от пасхальных куличей
Врач Пичугина призвала ограничить потребление шапочек от пасхальных куличей
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Людям, у которых есть склонность к избыточному весу, атеросклерозу, заболеваниям органов пищеварения, кожи, кариесу зубов, стоит ограничить потребление шапочек от пасхальных куличей, а при сахарном диабете — отказаться от них. Об этом рассказала главный внештатный специалист диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.
«Основа глазури — это сахар или сахарная пудра. Глазурь собственноручного изготовления, хоть и очень сладкая, но делается из натуральных ингредиентов. Та, что в продаже — в порошке или в тубах, содержит в своем составе для длительного хранения эмульгаторы, консерванты, загустители и прочее», — отметила эксперт.
По ее словам, любая глазурь представляет собой высококалорийный продукт, в котором содержится большое количество легкоусвояемых углеводов. Диетолог уточнила, что в день можно потреблять до 25 г добавленного сахара или шесть чайных ложек.
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