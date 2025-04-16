Подмосковный врач рассказала, кому стоит ограничить потребление шапочек от пасхальных куличей

«Основа глазури — это сахар или сахарная пудра. Глазурь собственноручного изготовления, хоть и очень сладкая, но делается из натуральных ингредиентов. Та, что в продаже — в порошке или в тубах, содержит в своем составе для длительного хранения эмульгаторы, консерванты, загустители и прочее», — отметила эксперт.