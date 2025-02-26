Подмосковный врач рассказала, можно ли диабетикам есть блины на Масленицу

Людям с сахарным диабетом можно съедать на Масленицу не более двух блинов в день, лучше в первой половине дня, чтобы не создавать нагрузку на организм. Об этом рассказала врач-эндокринолог Можайской больницы Наталья Кирина, передает Министерство здравоохранения Московской области.