Подмосковный врач рассказала, можно ли диабетикам есть блины на Масленицу
Врач Кирина призвала диабетиков ограничить количество блинов на Масленицу
Фото: [Можайская больница]
Людям с сахарным диабетом можно съедать на Масленицу не более двух блинов в день, лучше в первой половине дня, чтобы не создавать нагрузку на организм. Об этом рассказала врач-эндокринолог Можайской больницы Наталья Кирина, передает Министерство здравоохранения Московской области.
«Для приготовления блинов лучше использовать ржаную или гречневую муку с добавлением отрубей. Это поможет замедлить усвоение углеводов, содержащихся в блюде. Сделать блины полезнее также можно, заменив молоко кефиром и используя только яичный белок вместо целого яйца», — отметила врач.
Есть блины она посоветовала со сметаной или перетертыми ягодами, если в них содержится небольшое количество сахара. При этом от меда Кирина рекомендует отказаться, потому что у него высокий гликемический индекс.
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